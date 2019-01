Tito Paris esgotou a Casa da Música

Quinze anos após o último trabalho de originais editado, este disco é uma fusão da diversidade cultural que tem acompanhado a vida do músico: raízes cabo-verdianas e laços muito fortes com Portugal, Angola, Moçambique, Brasil e outros países de língua portuguesa.



São 13 temas, três dos quais gravados com o falecido Bana, Boss AC e Zeca Baleiro.



O álbum foi editado em 2017, e tem sido apresentado em vários concertos pelo mundo.



Depois do Porto, em Março, Tito Paris pisa o palco do Olga Cadaval, em Sintra.