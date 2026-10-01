Tom Cruise encarna personagem "nunca visto" no novo filme de Iñárritu "Digger"
Tom Cruise está de regresso aos ecrãs com um personagem bizarro e "nunca visto" que o deixou quase irreconhecível no novo filme do realizador Alejandro González Iñárritu, "Digger", que se estreia hoje nos cinemas portugueses.
"Nunca vi um personagem assim, é algo nunca visto no ecrã", disse Tom Cruise, numa exibição antecipada do filme em Los Angeles, evento onde a Lusa esteve presente. "São três personagens num só", descreveu, admitindo que foi difícil encontrar o tom certo e ir ao encontro do que o oscarizado realizador Iñárritu queria criar.
Cruise interpreta o protagonista Digger Rockwell numa comédia em que se cruzam o fantástico e o humor negro, que deixou muitos críticos perplexos apesar do elenco sonante.
Além de Tom Cruise, o filme conta com John Goodman ("O Grande Lebowski"), Riz Ahmed (que venceu um Óscar pela curta "The Long Goodbye"), Sandra Hüller ("Project Hail Mary"), Jesse Plemons (nomeado aos Óscares por "O Poder do Cão"), Michael Stuhlbarg ("Fargo") e Emma D`Arcy ("House of the Dragon").
"O que o Alejandro fez connosco é incrível, este elenco é incrível", elogiou Tom Cruise, contando que o ambiente nas filmagens foi muito divertido e o realizador lhes deu liberdade para fazerem experiências. Este é já considerado o papel mais arriscado da carreira do ator.
Alejandro González Iñárritu, que também esteve na exibição antecipada, explicou que a ideia para o argumento surgiu em 2017 e teve várias versões até chegar ao produto final, que conjuga humor e sátira sobre a crise climática e traça vários paralelos com o momento atual.
"A comédia era algo que queríamos ter, o humor é a única forma de nos reunirmos numa sala", considerou o realizador mexicano. "E este filme é sobre contar histórias, são atores a interpretar atores e a tentar encontrar a história que estão a contar, como vamos contar a nós próprios o que está a acontecer agora".
O protagonista Digger Rockwell é um magnata do petróleo cuja negligência causa uma catástrofe ecológica global, mas está mais interessado em conter a má publicidade que mitigar os seus efeitos.
"Ligamos a televisão e isto é o que está a acontecer", salientou Iñárritu. "É uma sátira com coisas profundamente problemáticas com que estamos a lidar", continuou. "Mas agora, tudo é performativo e toda a gente é ator, a gravar-se a si próprio interpretando o próprio argumento, e estamos todos no maior `reality show` de sempre".
John Goodman, que ficou conhecido pela comédia televisiva "Roseanne", sublinhou a natureza distinta do argumento e da arte de Iñárritu. "Ele deu-me muita liberdade", afirmou. "Passados alguns dias eu disse: `estamos todos a correr grandes riscos, vamos deixar a bola rolar".
Goodman considerou o argumento muito bom e disse que poderia ter sido interpretado de formas diferentes, e essa liberdade marcou a diferença. Michael Stuhlbarg confirmou: "Foi uma alegria imensa fazer parte deste grupo, brincar", disse. "Muitas vezes a vida profissional é difícil para todos nós, e acabamos por nos esquecer da diversão que tínhamos no início, de subir ao palco e fazer rir uns aos outros".
"Digger" é um filme da Warner Bros. com produção executiva de Alejandro González Iñárritu, Mary Parent e Tom Cruise.