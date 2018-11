Tony Carreira diz "até já" à carreira musical com concertos em Guimarães e Lisboa

Lusa08 Nov, 2018, 09:51 | Cultura

No âmbito das comemorações dos 30 anos de carreira, assinalados este ano, o cantor editou na sexta-feira "As canções das nossas vidas", álbum gravado em janeiro em dois espetáculos acústicos, no Theatro Circo de Braga, no qual Tony Carreira revisita repertório antigo.

O disco, de acordo com a editora discográfica Sony, "resume o seu percurso musical" e inclui "êxitos marcantes, como `A Vida Que Eu Escolhi`, `Sonhos de Menino`, `Sem Ti Eu Não Sei Viver`, `Ai destino, ai destino`, `Depois de Ti (Mais Nada)`, entre muitos outros".

Em ano de comemorações, o músico anunciou que decidiu fazer uma pausa "no seu percurso musical".

Essa pausa irá começar depois dos três concertos que marcam o encerramento das celebrações dos 30 anos de carreira, no sábado, no Multiusos de Guimarães, e a 16 e 17 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

O espetáculo que o músico vai apresentar será "muito especial", com um alinhamento "construído com o seu público e composto pelos grandes sucessos da sua carreira, totalmente reorquestrados".

A subida ao palco do Casino Peninsular da Figueira da Foz, a 05 de março de 1988, para participar no Prémio Nacional de Música, é considerado o início da carreira de António Manuel Mateus Antunes (Tony Carreira), do Armadouro, no concelho da Pampilhosa da Serra, e que esteve vários anos emigrado em França.

Tony Carreira, de 54 anos, começou a cantar em França, para a comunidade portuguesa, numa banda constituída com os irmãos, Irmãos 5.

Em 1988, já a solo, editou o primeiro `single`, depois da participação no Festival da Canção da Figueira da Foz.

O primeiro álbum do cantor, "Não vou deixar de te amar", data de 1991.

Ao longo da carreira, editou 28 álbuns, 20 dos quais de originais, e quatro DVD, nos quais ficaram registados, entre outros, concertos no Olympia, em Paris, e na Altice Arena, em Lisboa.

O cantor consegui alcançar, de acordo com informação disponibilizada no seu `site`, a marca de "60 discos de platina e mais de quatro milhões de discos vendidos".

Nos últimos 30 anos, "esgotou, em várias ocasiões, alguns dos mais importantes e carismáticos recintos de espectáculos do Mundo, como os incontornáveis Olympia e Zenith em Paris, o imponente Emperors Palace na África do Sul, o marcante Queen Elizabeth nos Estados Unidos, ou a mítica Brixton Academy em Londres, só para citar os mais marcantes".

Em 2016 foi distinguido, em França, com o grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras.

No ano passado, Tony Carreira esteve envolvido num processo judicial, que não chegou a ir a julgamento, em que foi acusado de plágio pela editora Companhia Nacional de Música.