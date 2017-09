Tony Carreira: queixa de plágio sem fundamento

RTP13 Set, 2017, 18:40 | Cultura

O Ministério Público acusou o cantor Tony Carreira de plagiar 11 músicas de autores estrangeiros, com a colaboração do compositor Ricardo Landum, também arguido no processo, considerando que se “arrogam autores de obras alheias” após modificarem os temas originais.



Em resposta, a agência que representa do cantor diz, na sua página do Facebook, que a acusação “parte de uma queixa oportunista e injustificada da Companhia Nacional de Música, a qual não representa qualquer autor ou artista envolvido nas obras em causa. Nenhum autor ou artista apresentou queixa”, alega Regi-Concerto. Um comunicado depois partilhado na página oficial de Facebook de Tony Carreira.





Para Tony Carreira, a situação em causa são “questões passadas de direitos autorais que foram resolvidas em devido tempo com quem de direito”.



“Inicia-se agora a fase do processo em que o Tony Carreira terá oportunidade de se defender, o que fará serenamente, certo da razão que lhe assiste”, remata o comunicado.