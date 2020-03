Torre da Lapa, em Lagoa, classificada como monumento de interesse público

Na portaria 318/2020, assinada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Carvalho Ferreira, o Governo justificou a classificação com o "interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos, à sua conceção arquitetónica e paisagística, e à sua importância do ponto de vista da investigação histórica ou científica".

Construída em alvenaria de pedra e argamassa de cal e de estrutura circular, com cerca de cinco metros de diâmetro, a Torre da Lapa ou Torre da Marinha, está implantada no topo de uma falésia, no Vale da Azinhaga, na freguesia de Ferragudo, no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, e terá sido erguida em meados do século XVI, provavelmente no reinado de João III.

A antiga torre de vigia, de onde há cerca de 400 anos se avistavam embarcações inimigas e se avisava o povo de possíveis saques de piratas, está estrategicamente localizada a leste da desembocadura do Rio Arade.

Faz parte do conjunto de atalaias, a partir das quais se vigiava o litoral algarvio, de onde eram enviados sinais de fumo, contra os ataques de piratas ou outros invasores, que procuravam saquear a produção agrícola, vinhos ou peixe.

"O processo de ruína terá começado na primeira metade do século XIX, paralelamente a uma radical alteração dos dispositivos de defesa da costa. O monumento apresenta-se, hoje em dia, como um dos poucos exemplares desta tipologia conservados na costa ocidental do Algarve, e constitui seguramente um marco na paisagem local", lê-se na portaria.

As obras de recuperação da antiga torre de vigia foram iniciadas pela Câmara de Lagoa em 2016, tendo ficado concluídas um ano depois (2017), ano em que foi lançado o procedimento de classificação do imóvel histórico como monumento de interesse público nacional.

O processo de instrução da classificação iniciou-se em 2015, por propostas da junta de freguesia de Ferragudo e da Câmara de Lagoa, com o parecer favorável da Direção Regional de Cultura do Algarve.

No concelho algarvio de Lagoa estão classificados, como monumentos de interesse nacional, a igreja de Estômbar e o promontório de Nossa Senhora da Rocha.