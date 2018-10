Partilhar o artigo "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior foi o vencedor do Prémio Leya Imprimir o artigo "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior foi o vencedor do Prémio Leya Enviar por email o artigo "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior foi o vencedor do Prémio Leya Aumentar a fonte do artigo "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior foi o vencedor do Prémio Leya Diminuir a fonte do artigo "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior foi o vencedor do Prémio Leya Ouvir o artigo "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior foi o vencedor do Prémio Leya