''Toy Story 4'', o quarto filme da série ''Toy Story'', tem a realização de Josh Cooley. Em ''Toy Story 4'' novos brinquedos, com características diferentes vêm aumentar a família dos bonecos que ganham vida no ecrã.



''Toy Story 4'' chega ao cinema para alegria dos fãs de Woody e de Buzz Lightyear. Sob a direcção de Carlos Macedo, na versão dobrada em português temos as vozes de Miguel Ângelo (Woody), Paulo B (Buzz Lightyear), José Raposo (Senhor Cabeça de Batata), Manuel Moreira (Rex) e Marco Medeiros (Garfy), entre outros.