Trabalhadores do Louvre aprovam greve e encerram museu por melhores condições

De acordo com a Confederação Francesa Democrática do Trabalho (CFDT), a votação aconteceu hoje de manhã durante uma reunião que juntou 400 trabalhadores e a aprovação da greve foi unânime, segundo relatos das agências noticiosas AP e AFP.

No `site` do museu, há um aviso de duas frases a dar conta do encerramento do museu "neste momento", devido a um "movimento social", pedindo desculpas pelos incómodos causados.