Três autores americanos entre seis finalistas do prémio literário Booker

Os finalistas do Booker deste ano são os americanos Susan Choi, Katie Kitamura e Ben Markovits, escolhidos a par da indiana Kiran Desai, do britânico Andrew Miller e do anglo-húngaro David Szalay.

Todos os finalistas são escritores já com carreiras estabelecidas, como assinalou a organização do Booker em comunicado, tendo cinco dos seis mais de cinco títulos publicados e dois mais de 10.

Choi é nomeada por "Flashlight", Desai por "The Loneliness of Sonia and Sunny", Katie Kitamura foi escolhida por "Audition", e Markovits por "The Rest of our Lives", enquanto Andrew Miller está nomeado com "The Land in Winter" e Szalay por "Flesh".

Nenhum dos livros está editado em Portugal, mas quatro dos seis autores têm trabalhos traduzidos em território nacional, sendo Susan Choi e Markovits as exceções.

O júri desta edição do prémio Booker é composto pelo irlandês Roddy Doyle, o primeiro vencedor do Booker a presidir a um painel, pela escritora nigeriana Ay?`bámi Adébáy?`, pela atriz, produtora e editora norte-americana Sarah Jessica Parker, pelo escritor britânico Chris Power e pela autora norte-americana Kiley Reid.

"Reler todos os 13 livros [da lista inicial de nomeados] foi um prazer imenso. Senti o entusiasmo, a alegria que senti quando comecei a ler livros sem imagens há 60 anos. Como jurados, pudemos reexaminar, saborear e admirá-los sem ter de nos preocuparmos com as caixas de livros por ler que estavam à espera de nos fazer tropeçar sempre que íamos encher a chaleira. Alguns livros pareciam tornar-se mais longos. Outros permaneceram excelentes, exatamente como os deixámos", afirmou Doyle, citado no comunicado da organização.

O anúncio do livro vencedor do Booker deste ano vai ser feito no dia 10 de novembro, numa cerimónia em Londres.

O galardão inclui um valor monetário de 50 mil libras (57 mil euros) e o provável aumento exponencial do volume de vendas da obra.

Os 13 nomeados -- revelados em julho - foram escolhidos a partir de 153 livros candidatos, escritos em inglês e publicados no Reino Unido e/ou na Irlanda entre outubro do ano passado e setembro deste ano.

Pelo caminho ficaram obras de Claire Adam, Tash Aw, Natasha Brown, Jonathan Buckley, Maria Reva, Benjamin Wood e Ledia Xhoga.