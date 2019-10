Três livros portugueses na seleção infanto-juvenil "White Ravens"

Lusa11 Out, 2019, 14:28 | Cultura

Anualmente, aquela biblioteca, com sede em Munique, escolhe os melhores livros para a infância e juventude publicados em vários países e diversas línguas, e elabora um catálogo de divulgação internacional, intitulado "White Ravens", que é mostrado na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

Na lista deste ano, entre os 200 títulos escolhidos, estão presentes "Não te afastes" (Caminho), romance do escritor David Machado, "Coisas que acontecem" (Bruaá), de Inês Barata Raposo, ilustrado por Susa Monteiro, e "A construção do mundo" (Livros Horizonte), de Fábio Monteiro, com ilustração de Mariana Rio.

"Não te afastes" é a primeira incursão de David Machado no romance juvenil e conta a história de um rapaz que sobrevive a um furacão e à morte do pai, com a inusitada ajuda de uma cria de rinoceronte.

Os dois outros títulos foram distinguidos com o Prémio Branquinho da Fonseca.

"Coisas que acontecem" assinala a estreia de Inês Barata Raposo, entrando no universo narrativo da adolescência, e é também o primeiro título da colecção juvenil da Bruaá Editora.

"A construção do mundo" representa igualmente a estreia do jornalista Fábio Monteiro nos livros para os mais novos, narrando a perspetiva de uma criança sobre o que fazem os adultos todos os dias quando vão trabalhar.

Os livros selecionados para o "White Ravens" 2019 estarão expostos na Feira do Livro de Frankfurt, que começa na próxima quarta-feira, na Alemanha.

Fundada em 1949, a Biblioteca Internacional da Juventude é considerada a maior dedicada exclusivamente à literatura para crianças e jovens, com quase 600 mil títulos em 130 línguas e idiomas, abrangendo quatro séculos de história.