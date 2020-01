Três portugueses no programa de Talentos do Festival de Cinema de Berlim

Entre os 255 participantes estão ainda nove profissionais brasileiros e a moçambicana Lara Sousa, que vai levar a Berlim o projeto "O Navio e o Mar", uma coprodução entre Brasil, Espanha, Moçambique e Portugal, que questiona "o que significa ser negro em África e na Diáspora".

"Através de relatos de viagens, realizadoras brasileiras e moçambicanas fazem viagens cruzadas ao outro país num ensaio filmado para abordar o assunto da identidade negra a partir de dentro e de fora de África", pode ler-se na sinopse.

Os participantes portugueses são a `sound designer` Joana Niza Braga (que trabalhou em filmes como "Variações", "Colour Out of Space" ou "Free Solo", que venceu o Óscar para Melhor Documentário em 2019), o realizador e argumentista José Magro (que criou as curtas-metragens "Viagem", "Letters from Childhood" e "Rio entre as Montanhas") e o realizador e editor Paulo Carneiro (de "Bostofrio").

Do Brasil, surgem a realizadora Luciana Baseggio, o produtor e argumentista André Mielnik, a diretora de arte Ana Musa, a `sound designer` Bianca Martins, o realizador Fabiano Mixo, a produtora Diana Almeida, o ator e realizador Jorge Neto, o `sound designer` Guilherme Farkas e a diretora de arte Luana Demange.

Segundo comunicado da organização, os 255 profissionais vão a Berlim apresentar cerca de 40 projetos em desenvolvimento para serem "aperfeiçoados em laboratórios e apresentações".

O diretor artístico do festival, Carlo Chatrian, e a diretora-executiva, Mariette Rissenbeek, deram as boas-vindas aos selecionados: "Na Berlinale, valorizamos tanto os filmes como os processos coletivos que moldam estas histórias. As nossas relações duradouras com quem está atrás e diante de uma câmara são o que queremos expressar e acarinhar com os Talentos da Berlinale".

Também hoje foi anunciado que a coprodução lusobrasileira "Toll", da brasileira Carolina Markowicz, vai estar no mercado de coproduções de Berlim.