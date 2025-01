Tributo a Zeca Afonso dá a conhecer novas reinterpretações em "Cantares do Andarilho"

Foto promocional "coletivo Wanderer Songs - Cantares de Andarilho"

“Cantares do Andarilho” é o nome deste projecto, inspirado no histórico espectáculo que Zeca Afonso apresentou no Coliseu de Lisboa, em 1983.



O músico Pedro Lucas, em entrevista a Ana Sofia Carvalheda, no programa Árvore da Música da Antena 1, a propósito deste projecto de homenagem a Zeca Afonso.



Cantares do Andarilho sobe hoje ao palco da Casa da Música, no Porto, e amanhã ao palco do Teatro Tivoli em Lisboa.