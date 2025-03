Triunfo de "Emilia Pérez" na cerimónia dos Prémios César

EPA

Com sete troféus no total, foi eleito como Melhor Filme, Melhor Argumento Adaptado e Jacques Audiard recebeu o César de Melhor Realização. São de ‘’Emilia Pérez’’, também, o César de Melhor Montagem, Melhor Som, Melhor Banda Sonora Original e Melhores Efeitos Especiais.



O filme ‘’A História de Souleymane’’ foi distinguido com 4 prémios César, entre eles, o de Melhor Argumento Original. O jovem ator guineense Abou Sangaré conquistou o César de revelação masculino, troféu que junta aos recebidos no Festival de Cinema de Cannes e nos Prix Lumière.



A 50ª edição dos prémios decorreu no Olympia de Paris. A atriz Catherine Deneuve fez as honras da apresentação e com um alfinete da bandeira da Ucrânia ao peito dedicou esta cerimónia à Ucrânia.