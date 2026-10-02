Cultura
Tromerosaurus solumons. Descoberto no Canadá novo elo da cadeia evolutiva do tiranossauro
Uma nova espécie de tiranossauro descoberta em Alberta, no Canadá, está a ajudar os cientistas a compreender melhor a evolução dos grandes predadores do Cretácico.
O recém-identificado Tromerosaurus solumons combina características de diferentes grupos de tiranossaurídeos, sugerindo que estas linhagens estavam menos diferenciadas do que se pensava. A descoberta fornece assim novas pistas sobre a origem e a diversificação dos ancestrais do famoso Tyrannosaurus rex.
Os fósseis datam de há cerca de 76,7 a 76,3 milhões de anos e revelam um dinossauro com uma combinação invulgar de características anatómicas associadas aos dois principais ramos dos tiranossaurídeos: os albertossauríneos e os tiranossauríneos.Segundo os investigadores, esta mistura de traços torna difícil determinar exatamente a sua posição na árvore evolutiva do grupo, mas dá pistas.
Os fósseis datam de há cerca de 76,7 a 76,3 milhões de anos e revelam um dinossauro com uma combinação invulgar de características anatómicas associadas aos dois principais ramos dos tiranossaurídeos: os albertossauríneos e os tiranossauríneos.Segundo os investigadores, esta mistura de traços torna difícil determinar exatamente a sua posição na árvore evolutiva do grupo, mas dá pistas.
"O novo fóssil demonstra a ambiguidade existente entre as características dos albertossauríneos e dos tiranossauríneos", escrevem os investigadores, acrescentando que o espécime fornece novas pistas sobre os primeiros estágios da evolução destes predadores gigantes.
Sugerem também que a separação evolutiva entre estas linhagens poderá ter sido menos clara do que se pensava anteriormente.
O animal, batizado de Tromerosaurus solumons, foi descrito num estudo publicado esta sexta-feira, na revista Journal of Vertebrate Paleontology, com base em cinco espécimes recuperados na formação geológica de Oldman, em Alberta, no Canadá.
A investigação foi liderada por Mark J. Powers e colaboradores, incluindo o paleontólogo Philip J. Currie, um das maiores especialistas mundiais em tiranossaurídeos.
De acordo com o estudo, as análises filogenéticas produziram resultados distintos consoante o método utilizado: numa das reconstruções, o animal surge como um dos albertossauríneos mais primitivos conhecidos, noutra, aparece próximo da base dos tiranossauríneos.
Reconstrução esquelética de Tromerosaurus solumons | Estudo "A new albertosaurine from the Oldman Formation, Alberta, Canada, illuminates ambiguity between albertosaurine and tyrannosaurine characteristics"
Os investigadores sublinham ainda que a descoberta demonstra que diferentes espécies de grandes predadores coexistiram na mesma região durante o Cretácico Superior.
Os dados indicam que Tromerosaurus solumons viveu ao mesmo tempo que Gorgosaurus libratus, contrariando a ideia de uma sucessão linear de espécies e apontando para uma maior diversidade ecológica no antigo continente de Laramídia, que ocupava parte da atual América do Norte.
Segundo os autores, esta coexistência reforça a hipótese de que os tiranossaurídeos "exploravam diferentes nichos ecológicos, permitindo a presença simultânea de vários grandes carnívoros no mesmo ecossistema".
O estudo destaca ainda que a descoberta constitui potencialmente a primeira nova espécie de albertossauríneo descrita há mais de um século, embora a sua classificação definitiva continue a ser debatida.
Crânio digitalmente reconstruído do holótipo de Tromerosaurus solumons | Estudo "A new albertosaurine from the Oldman Formation, Alberta, Canada, illuminates ambiguity between albertosaurine and tyrannosaurine characteristics"
A província canadiana de Alberta é considerada uma das regiões mais importantes do mundo para a paleontologia dos dinossauros. A riqueza dos seus depósitos de fósseis tem permitido revelar novas espécies e aprofundar o conhecimento sobre os animais que dominaram a Terra antes da extinção em massa que marcou o fim do Cretácico (66 milhões de anos).
A descoberta de Tromerosaurus solumons mostra que ainda existem peças importantes por encaixar na história evolutiva dos tiranossauros e sobretudo compreender melhor a origem das características que viriam a definir alguns dos maiores predadores da Terra.
Os investigadores aproveitaram ainda a descoberta para prestar tributo ao universo literário de Tolkien.
Tromerosaurus solumons apresenta um nome pode ser traduzido como "lagarto assustador da montanha solitária". A designação do género descreve o aspeto ameaçador do predador, enquanto o nome específico evoca tanto o local da descoberta como a mítica Montanha Solitária de Smaug, o dragão de O Hobbit.
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