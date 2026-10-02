Tromerosaurus solumons. Descoberto no Canadá novo elo da cadeia evolutiva do tiranossauro

O recém-identificado Tromerosaurus solumons combina características de diferentes grupos de tiranossaurídeos, sugerindo que estas linhagens estavam menos diferenciadas do que se pensava. A descoberta fornece assim novas pistas sobre a origem e a diversificação dos ancestrais do famoso Tyrannosaurus rex.



Os fósseis datam de há cerca de 76,7 a 76,3 milhões de anos e revelam um dinossauro com uma combinação invulgar de características anatómicas associadas aos dois principais ramos dos tiranossaurídeos: os albertossauríneos e os tiranossauríneos. Segundo os investigadores, esta mistura de traços torna difícil determinar exatamente a sua posição na árvore evolutiva do grupo, mas dá pistas.





"O novo fóssil demonstra a ambiguidade existente entre as características dos albertossauríneos e dos tiranossauríneos", escrevem os investigadores, acrescentando que o espécime fornece novas pistas sobre os primeiros estágios da evolução destes predadores gigantes.







Sugerem também que a separação evolutiva entre estas linhagens poderá ter sido menos clara do que se pensava anteriormente.





Tromerosaurus solumons, foi descrito num Journal of Vertebrate Paleontology, com base em cinco espécimes recuperados na formação geológica de Oldman, em Alberta, no Canadá. O animal, batizado de, foi descrito num estudo publicado esta sexta-feira, na revista, com base em





A investigação foi liderada por Mark J. Powers e colaboradores, incluindo o paleontólogo Philip J. Currie, um das maiores especialistas mundiais em tiranossaurídeos.





De acordo com o estudo, as análises filogenéticas produziram resultados distintos consoante o método utilizado: numa das reconstruções, o animal surge como um dos albertossauríneos mais primitivos conhecidos, noutra, aparece próximo da base dos tiranossauríneos.







Reconstrução esquelética de Tromerosaurus solumons | Estudo "A new albertosaurine from the Oldman Formation, Alberta, Canada, illuminates ambiguity between albertosaurine and tyrannosaurine characteristics"

Os investigadores sublinham ainda que a descoberta demonstra que diferentes espécies de grandes predadores coexistiram na mesma região durante o Cretácico Superior.





Os dados indicam que Tromerosaurus solumons viveu ao mesmo tempo que Gorgosaurus libratus, contrariando a ideia de uma sucessão linear de espécies e apontando para uma maior diversidade ecológica no antigo continente de Laramídia, que ocupava parte da atual América do Norte.

Segundo os autores, esta coexistência reforça a hipótese de que os tiranossaurídeos "exploravam diferentes nichos ecológicos, permitindo a presença simultânea de vários grandes carnívoros no mesmo ecossistema".





O estudo destaca ainda que a descoberta constitui potencialmente a primeira nova espécie de albertossauríneo descrita há mais de um século, embora a sua classificação definitiva continue a ser debatida.





Crânio digitalmente reconstruído do holótipo de Tromerosaurus solumons | Estudo "A new albertosaurine from the Oldman Formation, Alberta, Canada, illuminates ambiguity between albertosaurine and tyrannosaurine characteristics"





A província canadiana de Alberta é considerada uma das regiões mais importantes do mundo para a paleontologia dos dinossauros. A riqueza dos seus depósitos de fósseis tem permitido revelar novas espécies e aprofundar o conhecimento sobre os animais que dominaram a Terra antes da extinção em massa que marcou o fim do Cretácico (66 milhões de anos).





A descoberta de Tromerosaurus solumons mostra que ainda existem peças importantes por encaixar na história evolutiva dos tiranossauros e sobretudo compreender melhor a origem das características que viriam a definir alguns dos maiores predadores da Terra.





Os investigadores aproveitaram ainda a descoberta para prestar tributo ao universo literário de Tolkien.





Tromerosaurus solumons apresenta um nome pode ser traduzido como "lagarto assustador da montanha solitária". A designação do género descreve o aspeto ameaçador do predador, enquanto o nome específico evoca tanto o local da descoberta como a mítica Montanha Solitária de Smaug, o dragão de O Hobbit.



