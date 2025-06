Trump restringe entrada de estudantes estrangeiros em Harvard

Trump afirmou que a universidade respondeu a um pedido do governo sobre comportamentos violentos, ilegais ou ameaçadores no campus identificando apenas três estudantes estrangeiros.



“As ações de Harvard mostram que ou não está a revelar integralmente os seus registos disciplinares de estudantes estrangeiros, ou não está a policiar seriamente os seus estudantes estrangeiros”, disse Trump.



A universidade denunciou a medida como sendo “ilegal” e uma “violação dos direitos” da instituição.



“Esta é mais uma medida ilegal de retaliação da Administração, que viola os direitos da Primeira Emenda de Harvard. Harvard continuará a proteger os seus estudantes internacionais”, afirmou a universidade, em comunicado.



O presidente republicano acusou a universidade de “envolvimento com países estrangeiros” e criticou os seus investigadores de estabelecerem parcerias com colegas chineses, de forma a fazer avançar o esforço de modernização militar de Pequim.



“A conduta de Harvard tornou-a um destino inadequado para estudantes e investigadores estrangeiros”, afirmou Trump.



“Até ao momento em que a universidade partilhe a informação que o governo federal exige para salvaguardar a segurança nacional e o público norte-americano, é do interesse nacional negar o acesso de cidadãos estrangeiros a Harvard sob os auspícios de intercâmbio educacional”, defendeu.



Harvard, no entanto, tem resistido às exigências de Trump e viu o governo federal cortar o financiamento e agora barrar estudantes internacionais.



Esta última medida ocorre apesar de um tribunal federal ter bloqueado as ações iniciais do Departamento de Segurança Interna, que procurava revogar a participação de Harvard no Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio.



A ação de Trump pode permitir à Administração contornar uma decisão da juíza distrital dos EUA, Allison Burroughs, que permitiu que a universidade continuasse temporariamente a inscrever estudantes.



Há cerca de 6.800 estudantes estrangeiros inscritos em Harvard, o que representa cerca de 27% do número total de alunos.



Os EUA já congelaram mais de 2,6 mil milhões de dólares (quase 2,3 mil milhões de euros) em fundos federais para a investigação em Harvard e declararam que a escola não é elegível para futuros financiamentos federais.