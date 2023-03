"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" lidera a lista dos vencedores da 95.ª edição dos Óscares

Lista dos vencedores da 95.ª edição dos Óscares, prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos:



Melhor Filme



"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Realização



Daniel Kwan e Daniel Scheinert (The Daniels) - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Ator



Brendan Fraser - "A Baleia"



Melhor Atriz



Michelle Yeoh - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Ator Secundário



Ke Huy Quan - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Atriz Secundária



Jamie Lee Curtis - "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Argumento Original



"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Argumento Adaptado



"A Voz das Mulheres"



Melhor Filme Internacional



"A Oeste Nada de Novo", de Edward Berger



Melhor Longa-Metragem de Animação



"Pinóquio de Guillermo del Toro"



Melhor Curta-Metragem de Animação



"The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy



Melhor Documentário



"Navalny", de Daniel Roher



Melhor Curta-Metragem Documental



"The Elephant Whisperers", de Kartiki Gonsalves



Melhor Curta-Metragem



"An Irish Goodbye", de Tom Berkeley e Ross White



Melhor Fotografia



"A Oeste Nada de Novo"



Melhores Efeitos Especiais



"Avatar: O Caminho da Água"



Melhor Guarda-Roupa



"Black Panther: Wakanda Para Sempre"



Melhor Caracterização



"A Baleia"



Melhor Canção Original



"Naatu Naatu" - "RRR", de M.M. Keeravaani e Chandrabose



Melhor Banda Sonora Original



"A Oeste Nada de Novo", de Volker Bertelmann



Melhor Cenografia / Direção Artística



"A Oeste Nada de Novo"



Melhor Montagem



"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o lado"



Melhor Som



"Top Gun: Maverick"