Tyler,The Creator, Beck e Lana Del Rey no Primavera Sound do Porto

O cartaz da 9.ª edição do festival, que decorre de 11 a 13 de junho no Parque da Cidade, é, segundo a promotora num comunicado hoje divulgado, "uma lista ambiciosa de nomes que juntam diferentes gerações e unem mais estilos musicais do que nunca", que tem como cabeças de cartaz Tyler, The Creator, Lana Del Rey, Pavement, Beck, Bad Bunny e King Krule.

A presença dos Pavement tinha sido anunciada no ano passado, na conferência de imprensa de balanço da 8.ª edição.

Como o festival "não faria sentido sem os artistas que nos fizeram chegar até aqui", irão atuar também na 9.ª edição Kim Gordon, Dinosaur Jr., Jawbox, Richard Dawson e os Shellac, que estarão no NOS Primavera Sound pelo nono ano consecutivo, Chromatics (cujo vocalista, Johnny Jewel irá também atuar com o seu projeto Desire), Cigarettes After Sex, DIIV, Jehnny Beth e OM.

Estão garantidas também as atuações de Koffee, Georgia, Paloma Mami, Khruangbin, Penelope Isles María José Llergo, Rolling Blackouts Coastal Fever, black midi e Derby Motoreta`s Burrito Kachimba.

O cartaz do evento inclui ainda, além de Tyler, The Creator e Bad Bunny, Earl Sweatshirt, Little Simz, Sampa The Great, Jamila Woods, C. Tangana, Yung Beef, Bad Gyal, DJ Playero, para além da estreia da união entre Florentino, Kelman Duran e DJ Python, de seu nome Sangre Nueva.

A música portuguesa está representada no Primavera Sound por Montanhas Azuis, Throes + The Shine, Holy Nothing, Chico da Tina, David Bruno, DJ Firmeza, MVRIA e Arrogance Arrogance.

O cartaz da 9.ª edição inclui ainda: Arnaldo Antunes,Caroline Polachek, Rina Sawayama, Mura Masa, Pabllo Vittar, Weyes Blood, Maggie Rogers, Avalon Emerson, Special Request aka Paul Woolford, DJ Josey Rebelle, Octo Octa, Eris Drew Park Hye Jin e DJ Marcelle / Another Nice Mess.

Os passes para os três dias de festival custam 120 euros. Há também `vouchers` de um dia, com um custo de 60 euros, que "devem ser trocados, obrigatoriamente, na app DICE".