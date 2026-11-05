U2 com mais uma data em Lisboa "após enorme procura de bilhetes"

"A enorme procura por bilhetes para o concerto dos U2, agendado para o próximo dia 27 de maio de 2027, no Estádio da Luz, leva a banda a anunciar uma segunda e última data em Portugal. Assim, os U2 sobem ao palco do Estádio da Luz também no dia 28 de maio de 2027", refere a Live Nation Portugal, num comunicado hoje divulgado.

Os dois concertos acontecem no âmbito da digressão mundial "The Greatest Show on Earth", e terão a primeira parte assegurada pelos britânicos Wolf Alice.

Os bilhetes para os dois concertos estarão à venda a partir das 10:00 de sexta-feira, no `site` da promotora, em www.livenation.pt.

Hoje, decorre um período de pré-venda, até às 22:00, também no `site` da promotora.

A nova digressão mundial dos U2 arranca no México, em fevereiro, com uma série de concertos já esgotados, seguindo depois para São Paulo, no Brasil, onde as atuações em março também já não têm bilhetes disponíveis.

A etapa europeia da digressão tem início na Suécia, em 26 de abril, em Estocolmo, passando depois por países como Países Baixos, Alemanha, Itália e França, além de Portugal.

A banda de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. edita em novembro o primeiro álbum de originais em nove anos, intitulado "Carnaval de Luz", do qual já foram divulgados dois temas, o mais recente dos quais de nome "Silencio", descrito como uma "homenagem à insolência dos inícios do `surf punk`".

No ano em que a banda assinala 50 anos de existência, o disco vai incluir novas colaborações com Brian Eno, Martin Garrix e Daniel Lanois, além do tema "Torn", gravado com Dolly Parton, no que foi a última gravação da cantora norte-americana, segundo informação disponível no `site` do grupo de Dublin.