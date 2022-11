Ucrânia. Banksy grafitou parede de edifício em ruínas

A imagem mostra uma rapariga a fazer um exercício de ginástica apoiada no chão e num difícil equilíbrio sobre os destroços das paredes destruídas pelos bombardeamentos.



A pintura foi partilhada através da conta da rede social Instagram do artista anónimo, a forma habitual de Banksy difundir as obras.



O artista britânico também já pintou grafítis reivindicativos noutros territórios em conflito, como na Cisjordânia, como forma de expressar a sua solidariedade para com o povo palestiniano.