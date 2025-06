UE apoia Cabo Verde em projeto para promover turismo sustentável através da música

"Cabo Verde tem muito mais para oferecer. Através da música e dos artistas", o país pode ser a "carta de visita para atrair mais visitantes", afirmou a diretora de comunicação dos CVMA, Soraia de Deus, numa conferência de imprensa para apresentar o projeto de responsabilidade social.

O projeto, em parceria com a União Europeia, tem como lema "viajar com consciência, outra música".

"O objetivo é promover um turismo sustentável e apoiar os artistas para que ajudem a divulgar um turismo que chegue às comunidades e às pessoas", explicou.

Para Soraia de Deus, "só faz sentido" o país receber 1,2 milhões de turistas por ano se a riqueza desse turismo chegar às famílias, às crianças e às pessoas".

"Os artistas já são uma das principais atrações em Cabo Verde. Os turistas vêm pelo sol e mar, mas também pela cultura, pelas pessoas e experiências que a música do país transmite", acrescentou.

A responsável apelou ainda aos músicos para que usem as suas imagens, videoclipes e letras das canções para mostrar "Cabo Verde para além do sol e mar", dando visibilidade às comunidades menos conhecidas.

"Vamos trabalhar esta causa do turismo responsável com a União Europeia. Nos próximos seis meses, alguns artistas serão desafiados a produzir conteúdos sobre turismo sustentável, em parceria com a UE", disse.

O projeto quer mostrar as comunidades que normalmente não são destaque nos roteiros turísticos, evidenciando a beleza natural, a diversidade e a riqueza de Cabo Verde.

"Fazemos uma forte sensibilização para que os artistas usem a sua música, videoclipes e voz para esta causa, promovendo o turismo comunitário e mostrando o Cabo Verde que queremos valorizar", explicou.

A União Europeia apoia financeiramente todas as ações do projeto, incluindo a estruturação das ideias e conceitos.

"Esta relação com a UE vai continuar, para que os artistas sejam agentes e inspiradores desta mensagem, unindo a música cabo-verdiana e a parceria europeia", concluiu.

Cristobal Delgado Matas, chefe de cooperação da União Europeia em Cabo Verde, destacou os interesses comuns e considerou o turismo como "um veículo para o desenvolvimento".

O representante da UE lembrou ainda que o apoio europeu já tem melhorado setores como as energias renováveis, beneficiando o mercado de trabalho.

"Queremos levar cultura, música e arte aos jovens e a toda a população. Esta é mais uma forma de fortalecer a parceria entre Cabo Verde e a União Europeia", acrescentou.

Já nos próximos dias, será preparado um roteiro para que os artistas visitem iniciativas locais, incluindo uma escola técnica na cidade da Praia.

"Vamos levar os artistas junto dos estudantes para os inspirar", referiu.

Além disso, haverá visitas a associações que combatem a violência de género.

No sábado, a cidade da Praia recebe a 14.ª edição dos Cabo Verde Music Awards, gala anual que premeia os talentos da música do arquipélago, acompanhada por eventos paralelos dedicados ao setor, anunciou a organização.

A gala contará com atuações de Paulo de Carvalho, Fattu Djakité, Selma Uamusse, Slow J, Kady, Bluay e Geração 75 (Lura, Nelson Freitas e Nancy Vieira), além dos nomeados para Música Popular do Ano.