"Um dia vais ter tudo". Uma biografia de Germano Silva

"Um dia vais ter tudo". Uma biografia de Germano Silva

"Uma biografia de terreno e não de secretária" é a frase no livro que marca o ponto de partida da história da vida do homem que é um dos símbolos da cidade do Porto, Germano Silva, e que completou, esta semana, 95 anos.

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"Um dia vais ter tudo" é o título da obra escrita pela jornalista Mariana Correia Pinto e que traça o percurso do também jornalista, historiador e bibliófilo.

A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues juntou os dois, para folhear as memórias do homem que encontra no Porto a casa de todos os lugares.
"Um dia vais ter tudo" vai ser apresentado no Palácio da Bolsa, no domingo, às 17h00.

Além do livro, também a RTP2 estreia no sábado um documentário intitulado "A Cidade e o Germano", realizado por Adriano Nazareth.

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