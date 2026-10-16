Cultura
"Um dia vais ter tudo". Uma biografia de Germano Silva
"Uma biografia de terreno e não de secretária" é a frase no livro que marca o ponto de partida da história da vida do homem que é um dos símbolos da cidade do Porto, Germano Silva, e que completou, esta semana, 95 anos.
A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues juntou os dois, para folhear as memórias do homem que encontra no Porto a casa de todos os lugares. "Um dia vais ter tudo" vai ser apresentado no Palácio da Bolsa, no domingo, às 17h00.
Além do livro, também a RTP2 estreia no sábado um documentário intitulado "A Cidade e o Germano", realizado por Adriano Nazareth.