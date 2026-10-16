"Um dia vais ter tudo". Uma biografia de Germano Silva

"Um dia vais ter tudo" é o título da obra escrita pela jornalista Mariana Correia Pinto e que traça o percurso do também jornalista, historiador e bibliófilo.A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues juntou os dois, para folhear as memórias do homem que encontra no Porto a casa de todos os lugares."Um dia vais ter tudo" vai ser apresentado no Palácio da Bolsa, no domingo, às 17h00.Além do livro, também a RTP2 estreia no sábado um documentário intitulado "A Cidade e o Germano", realizado por Adriano Nazareth.