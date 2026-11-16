11 indicações, igualando o recorde de Beyoncé para uma artista feminina num único ano. A cantora britânica Raye é a grande protagonista na lista de nomeados dos Grammy, com, igualando o recorde de Beyoncé para uma artista feminina num único ano.





com nove, anunciou a academia esta segunda-feira, numa lista disponível na Logo depois surge a espanhola Rosalía , anunciou a academia esta segunda-feira, numa lista disponível na página oficial





69.ª edição dos prémios com This Music May Contain Hope, nomeado para Álbum do Ano, e Raye chega ànomeado para Álbum do Ano, e Where Is My Husband! , na disputa por Gravação e Canção do Ano.

Apesar das 15 nomeações acumuladas ao longo da carreira, Raye ainda não conquistou um Grammy competitivo.

Mas a lista não se esgota no duelo europeu.





Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Miranda Lambert e Ella Langley somam sete nomeações cada. Esta última faz história ao tornar-se a primeira artista country desde Bobbie Gentry, em 1968, a conseguir indicações nas quatro principais categorias, incluindo Artista Revelação.

Também Taylor Swift volta a inscrever o nome na história dos prémios. The Life of a Showgirl vale-lhe a quinta nomeação consecutiva para Álbum do Ano, um feito alcançado apenas por Kendrick Lamar.





Já Beyoncé chega à impressionante marca das 100 nomeações ao longo da carreira.

Jennie, dos Blackpink, que se torna a segunda artista de K-pop a conseguir uma nomeação para Gravação do Ano, com Entre as estreias, destaque ainda para, que se torna a segunda artista de K-pop a conseguir uma nomeação para Gravação do Ano, com Dracula , ao lado dos Tame Impala.

A edição de 2027 fica também marcada por um dado inédito: pela primeira vez na história dos Grammy, as seis artistas mais nomeadas são todas mulheres. À cabeça está Raye, com 11 indicações, segue-se Rosalía, com nove, enquanto Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley e Olivia Rodrigo somam sete cada.





A presença feminina estende-se à categoria de Álbum do Ano, onde sete dos oito nomeados são trabalhos de mulheres, igualando o máximo alcançado em 2024.





A música sobe novamente ao palco a 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.





Pela primeira vez desde 1972, a cerimónia regressa à ABC, com transmissão também através da Disney+ e do Hulu.