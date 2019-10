Foto: DR

"Uma Aventura nos Mares" é uma animação espanhola realizada por Ángel Alonso. No filme conta-se um dos momentos marcantes da história dos Descobrimentos, assinala-se as comemoração dos 500 anos da partida da frota do navegador português Fernão de Magalhães que viajou para ocidente com a finalidade de dar a volta ao mundo.



A primeira viagem de circum-navegação iniciada, a 20 de setembro de 1519, por Fernão de Magalhães mas terminada por Juan Sebastián Elcano, um dos seus capitães, é recordada em filme de animação.



Mário Redondo, diretor da versão dobrada em português e também a voz de Fernão de Magalhães, em conversa com a jornalista Margarida Vaz, conta como foi esta volta ao mundo.