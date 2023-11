Uma coleção de arte unida pela língua portuguesa de portas abertas na Cordoaria Nacional

João Silvério, curador, diz que se trata de uma visão ampla das artes contemporâneas já que aqui se mostram autores com diversas nacionalidades.

Da fotografia à escultura, do vídeo à instalação, ali se podem explorar dois andares expositivos para o público pode descobrir, sem custos de entrada, jovens e consagrados, cujo único ponto de conjugação que têm entre si é a língua portuguesa.

Portugal, Brasil, Moçambique, Angola e Cabo Verde.

Juntos num mesmo espaço cultural, as Galerias Municipais de Lisboa, até Janeiro de 2024.