"Uma Imagem Solidária" destina doações a centro infantil em Ferreira do Zézere

"Uma Imagem Solidária", que junta fotojornalistas e fotógrafos portugueses, consiste na doação de uma fotografia que será depois adquirida pelo público, por um valor mínimo de 20 euros, sendo o valor destinado a uma entidade como donativo, explicou o fotojornalista da agência Lusa António Cotrim, autor da iniciativa.

O Centro de Recuperação Infantil de Ferreira do Zêzere (CRIFZ) presta serviços de apoio a crianças e adultos com necessidades especiais e às suas famílias e ficou parcialmente inoperacional devido aos danos causados pelo mau tempo.

Esta ação realiza-se no final de maio, e é apoiada pelas entidades: agência Lusa, Fundação Portuguesa das Comunicações, DePaço Foudation, Dell Technologies, Colorfoto, FinePrint, TunetRadio, Guache Condomínios, Logotexto, Visapress e RN- Rodoviária Internacional -- Nacional. Lda e Abreu Advogados.

Desde a primeira edição, a iniciativa contou com o alto patrocínio do Presidente da República.

A concretização desta ação vai decorrer na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa, e conta com o ator/comunicador Miguel Costa, como embaixador da iniciativa.

No ano passado, a receita obtida reverteu para a A Gaticão - Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, em Aveiro.