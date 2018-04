UNESCO atribui Cátedra Diálogo Intercultural em Patrimónios a Coimbra

Lusa20 Abr, 2018, 12:47 | Cultura

A nova Cátedra UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) terá como "principais eixos de ação a investigação, formação avançada e cooperação para o desenvolvimento no âmbito dos designados patrimónios vivos - a paisagem e a língua -, com o objetivo de contribuir para a construção de alternativas integradas às agendas hegemónicas da globalização", afirma a UC numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A atribuição da cátedra resulta de "uma exigente e rigorosa avaliação por peritos internacionais, após candidatura apresentada pela UC", sublinha.

Para o titular da cátedra, Walter Rossa, docente do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia e investigador do Centro de Estudos Sociais da UC, a candidatura "surgiu como sequência natural do trabalho já desenvolvido no âmbito do doutoramento Patrimónios de Influência Portuguesa e da iniciativa Alta Sophia (que culminou na classificação desta área como Património Mundial) e alinha na estratégia global de internacionalização da Universidade de Coimbra".

"Este 'selo de qualidade' expressa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela UC, Património Mundial da UNESCO, e é uma prova de confiança no trabalho que nos propusemos desenvolver no sentido de afirmar o património e a cultura como ativos essenciais para o desenvolvimento sustentável, na linha dos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas", afirma o docente e investigador, citado pela UC.

O grande objetivo, sublinha ainda Walter Rossa, é "criar sinergias através do diálogo intercultural subjacente ao conceito de influência portuguesa. Essa influência, por exemplo, por meio da língua comum, mantém cerca de 4% da população mundial potencialmente conectada".

A Cátedra UNESCO Diálogo Intercultural em Patrimónios de Influência Portuguesa envolve, à partida, meia centena de docentes e investigadores numa parceria com várias instituições europeias, brasileiras e africanas, designadamente a Universidade do Algarve, a Università degli Studi di Bologna (Itália), a Universidade Federal Fluminense (Brasil), as universidades Eduardo Mondlane e Lúrio (Moçambique), a Université Paris Nanterre (França) e M EIA - Mindelo Escola Internacional de Arte (Cabo Verde), bem como o Instituto Camões e a Fundação Calouste Gulbenkian, conclui a UC.

O Programa de Cátedras UNESCO UNITWIN foi criado, em 1992, com o objetivo de promover a cooperação e interligação entre universidades, a nível internacional, para reforçar as capacidades institucionais através da partilha de conhecimento e do trabalho colaborativo.

A Rede Cultura, Turismo e Desenvolvimento UNITWIN reúne mais de 700 instituições de 116 países.