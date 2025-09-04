Unesco entrega a Cabo Verde certificados de inscrição de documentos sobre escravatura

"Trata-se de um momento de orgulho para Cabo Verde e para a região, ao mesmo tempo que reforça o nosso compromisso em preservar a memória coletiva e transmitir às futuras gerações o valor universal dos nossos arquivos", afirmou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, na cerimónia de entrega oficial na cidade da Praia.

Os documentos incluem registos sobre a escravatura do Fundo Arquivístico da Secretaria-Geral do Governo (1842-1869) e o recenseamento dos escravos em Angola, Cabo Verde e Moçambique (1854), composto por 79 livros manuscritos, dos quais 11 pertencem a Cabo Verde.

Estes registos detalham informações sobre indivíduos escravizados e libertos, incluindo idade, sexo e origem, e foram submetidos à Unesco em novembro de 2023.

"É uma entrega simbólica, mas muito significativa para Cabo Verde e também para os registos documentais da Unesco, uma vez que estes documentos passam a ter maior domínio público e ficam agora protegidos pelo organismo internacional", acrescentou Augusto Veiga.

O diretor-geral adjunto da Unesco para a Comunicação e Informação, Tawfik Jelassi, que entregou os certificados, considerou que as coletâneas inscritas por Cabo Verde "não são apenas documentos, mas testemunhos silenciosos de milhões de homens e mulheres que foram reduzidos à escravatura".

Além disso, considerou que estes documentos "são registos importantes" para a História e "representam atos de reparação" sobre o que aconteceu durante séculos em África.