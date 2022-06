Universidade da Beira Interior atribui Doutoramento Honoris Causa a Manuel Cargaleiro

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UBI referiu que esta será a primeira vez que atribuirá um Honoris Causa a uma figura ligada às artes plásticas.

"Este Doutoramento Honoris Causa representa o reconhecimento da UBI a uma personalidade da Beira Baixa, natural de Vila Velha de Ródão (distrito de Castelo Branco), que alcançou projeção internacional pelo talento demonstrado como ceramista e pintor".

A cerimónia de homenagem está agendada para dia 22 de julho e surge "na sequência de uma proposta conjunta da reitoria e da Faculdade de Artes e Letras, com o apoio do presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco".

A UBI recordou que Manuel Alves Cargaleiro nasceu em 16 de março de 1927 e iniciou-se na modelação de barro aos 18 anos, na olaria de José Trindade (Monte da Caparica). Frequentou a Escola Superior de Belas Artes, iniciando uma carreira nas Artes Plásticas.

Participou, em 1949, na "Primeira Exposição Anual de Cerâmica", em Lisboa, iniciando um percurso que o levou a expor um pouco por todo o mundo. Em nome próprio, estreia-se, em 1952, e no ano seguinte, expõe pintura pela primeira vez.

De forma individual ou coletivamente, participou em mostras de vários países e entre as diversas obras da sua autoria contam-se a passagem para cerâmica das estações da Via Sacra do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, os painéis de cerâmica para o Jardim Municipal de Almada, o painel de azulejos para a fachada da nova Igreja de Santo António, em Moscavide, e os painéis de azulejos de diversos locais públicos em Portugal, bem como da estação de metro "Champs-Élysées - Clemenceau", em Paris.

Ao longo da carreira de várias décadas conquistou prémios nacionais e internacionais, bem como diversas condecorações, designadamente a Comenda da Ordem Militar de Sant`Iago da Espada de Portugal.