Universidade de Coimbra inaugura na segunda-feira exposição no Brasil

"Trata-se de uma iniciativa que reflete a importância da UC na História do Brasil, muito atual porque simboliza o papel da UC como promotora da paz e do diálogo entre povos", referiu o vice-reitor para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, em comunicado enviado à agência Lusa.

A mostra "A Universidade de Coimbra e a Independência do Brasil" efetua uma viagem pela história da relação centenária com o Brasil e começa "apropriadamente no Estado do Pernambuco, terra natal de Manuel de Paiva Cabral, o primeiro aluno com o registo `natural do Brasil` a estudar na mais antiga universidade portuguesa (que frequentou entre 1574 e 1586)".

Segundo o comunicado, a exposição apresenta um "vasto acervo documental e bibliográfico dos períodos pré e pós-coloniais entre o Brasil e Portugal, onde não faltam registos da imprensa oitocentista, nem a matrícula do primeiro aluno com inscrição "natural do Brasil", Faculdade de Leis.

A UC "está umbilicalmente ligada à história do Brasil: dela se diz que foi fundamental para que o país sul-americano nascesse e crescesse uno e indiviso", referiu a universidade.

"Enquanto na América Latina de domínio espanhol, as elites formadas em 25 universidades distintas deram origem a 18 novos países no decurso do século XXI, as 19 Capitanias-Gerais do território português na América do Sul mantiveram-se unidas, pois a grande maioria das suas elites (71,8% dos Ministros, Senadores e Conselheiros brasileiros entre 1822 e 1831) tinha estudado em Coimbra, na única universidade em funcionamento permanente no `império português` até 1911", lê-se.

A exposição "A Universidade de Coimbra e a Independência do Brasil" é inaugurada na segunda-feira às 21:00 de Lisboa, e conta com a presença do vice-reitor João Nuno Calvão da Silva.

Integrada nas comemorações do bicentenário da independência do "país-irmão" (1822-2022), a mostra é uma iniciativa realizada em parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, a Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação da Imprensa de Pernambuco, com o apoio da Embaixada de Portugal no Brasil e do Instituto Camões.

A partir de setembro, a exposição estará patente na UC.