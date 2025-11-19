Universidade em Boston recebe 14ª Conferência de Literatura em Língua Portuguesa

Num comunicado enviado à Lusa, o Consulado-Geral de Portugal em Boston indicou que Valério Romão estará em representação do lado português, Catarina Lins representará o Brasil neste evento anual e Cabo Verde contará com a autora Rosilda Alves.

"A conferência, com tradição consolidada em Boston, reúne anualmente escritores convidados de Portugal, Brasil e Cabo Verde, juntando três comunidades lusófonas com importante presença nesta região dos Estados Unidos", disse à Lusa o cônsul-geral de Portugal em Boston, Tiago Araújo.

Trata-se de uma celebração de uma língua partilhada, numa organização da Coordenação do Ensino Português nos Estados Unidos e do Centro de Língua Portuguesa Camões na UMass Boston, no âmbito do plano de atividades culturais do Consulado-Geral de Portugal em Boston, em parceria com os Consulados-Gerais do Brasil e de Cabo Verde na mesma cidade de Massachusetts.

Todos os anos, os organizadores da conferência escolhem um tema diferente e convidam escritores a partilhar os seus testemunhos sobre o assunto.

Na edição deste ano, a proposta recai sobre "Narrativas de Loucura e Saúde Mental na Literatura Lusófona".

Durante a conferência será prestada uma homenagem a Carlos Almeida, diretor do LusoCentro do Bristol Community College.

O evento terá ainda um momento musical, com a atuação de Gabriel Américo, do Berklee College of Music.