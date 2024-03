Universidade NOVA tem uma chaimite estacionada no pátio

Foto: Facebook Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - NOVA FCSH

O local que agora recebe estudantes foi antigamente um quartel de onde partiram soldados para a guerra do Ultramar.



No pátio da faculdade há também, nesta altura uma exposição sobre Salgueiro Maia.



A FCSH organiza e exposição sobre Salgueiro Maia, mas também debates, conferências sobre os 50 anos do 25 de Abril que se celebram no próximo mês.