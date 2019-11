UTAD identifica sete percursos no Douro no âmbito de projeto transfronteiriço

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) identificou sete percursos pedestres em Armamar, Lamego e Santa Marta de Penaguião, no âmbito do projeto transfronteiriço "Flumen Durius" que visa promover o turismo em torno do rio Douro.