Cultura
Vai nascer o Muzeu do pensamento, da política, da liberdade e da imaginação
Em Braga vai ser inaugurado um museu que vai funcionar como um espaço comunitário para o exercício da política, da liberdade e das artes. O muzeu-pensamento e arte contemporânea DST nasce da coleção privada de José Teixeira que detém um dos maiores grupos empresariais do país a DST e que investiu 40 milhões euros no novo espaço.
O objetivo é colocar Braga no mapa turístico mundial e seguir exemplos de outras cidades como Bilbau.
O Muzeu divide se em cinco pisos, cada um dedicado a um tema: a praça, o elogio ao trabalho, infinito e mais além, corpo e poesia e Casa.
Na coleção há um Picasso que a curadora e diretora do Muzeu Helena Mendes Pereira diz ser "o nosso pequeno tesouro", mas há também uma sala dedicada a Anselm Kiefer denominada de Olimpo. "Um artista difícil do pós-guerra alemão que convida a Alemanha a apaziguar se com a sua própria própria história, relacionando nas suas obras o desconforto com o nazismo".
A inauguração está marcada para o dia 25 de Abril, uma data simbólica pra abrir as portas para a vista às mais de 1000 obras de mais de 200 artistas nacionais e internacionais.