Vai nascer o Muzeu do pensamento, da política, da liberdade e da imaginação

O objetivo é colocar Braga no mapa turístico mundial e seguir exemplos de outras cidades como Bilbau.

O Muzeu divide se em cinco pisos, cada um dedicado a um tema: a praça, o elogio ao trabalho, infinito e mais além, corpo e poesia e Casa.

Na coleção há um Picasso que a curadora e diretora do Muzeu Helena Mendes Pereira diz ser "o nosso pequeno tesouro", mas há também uma sala dedicada a Anselm Kiefer denominada de Olimpo. "Um artista difícil do pós-guerra alemão que convida a Alemanha a apaziguar se com a sua própria própria história, relacionando nas suas obras o desconforto com o nazismo".

A inauguração está marcada para o dia 25 de Abril, uma data simbólica pra abrir as portas para a vista às mais de 1000 obras de mais de 200 artistas nacionais e internacionais.