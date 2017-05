Valongo promove de sexta a domingo feira dedicada à regueifa e biscoito

Lusa 30 Mai, 2017, 18:41 | Cultura

Organizada pela câmara, a Feira da Regueifa e do Biscoito destina-se a valorizar e promover uma das marcas do concelho, apostando na presença das principais padarias e biscoitarias de Valongo, distrito do Porto.

Para o presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, trata-se de "uma aposta ganha" pela "adesão cada vez maior da comunidade" e pelos "resultados muito positivos no tecido económico local", apontou.

"Temos uma tradição muito forte ligada à panificação, um filão que começa a ser devidamente explorado", refere o autarca, segundo o qual as três edições anteriores da Feira da Regueifa e do Biscoito "superaram todas as expectativas".

José Manuel Ribeiro destaca a participação de inúmeras padarias, biscoitarias e estabelecimentos de restauração, das escolas e das associações e fala em "largos milhares de pessoas que durante três dias passaram por Valongo".

O evento vai realizar-se no eixo central da cidade que compreende as ruas de São Mamede, Dr. Nunes da Ponte, Sousa Paupério, o Largo do Centenário e a Praça Machado dos Santos.

O objetivo é que os visitantes façam um périplo pelas iguarias gastronómicas típicas de Valongo, percorrendo artérias trajadas ao estilo do final do século XIX, com artesãos e ofícios espalhados pelos espaços da feira que inclui jogos tradicionais, teatro de rua e dezenas de figurantes.

Na programação também constam desfiles alegóricos, a cerimónia da Bênção do Pão, as Bugiadas de Santo António, o concurso da melhor Regueifa e do melhor Biscoito, a Meia Maratona Regueifa e o II Capítulo da Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito.

No que se refere a espetáculos, na sexta-feira às 22:00, o Largo do Centenário recebe a `stand up comedy` de Francisco Meneses.

Já sábado, no mesmo local e no mesmo horário, há fado pela voz de Raquel Tavares, enquanto domingo sobe ao palco o cantor Emanuel.

De acordo com a câmara de Valongo, neste evento serão também assinalados os 180 anos da elevação a concelho.