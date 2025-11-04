Valor do cheque-livro para jovens vai subir para 30 euros

Numa audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026, Margarida Balseiro Lopes disse que o valor do cheque-livro - um vale para jovens utilizarem na compra de livros em livrarias - "é baixo" e que, por isso, terá um aumento de 50% para 30 euros.

Segundo a ministra, a segunda edição do programa cheque-livro será lançada até ao final do ano - como já tinha sido anunciado antes - "mas a operacionalização de adesão" será a partir de janeiro.

"Tão importante como" o aumento para 30 euros, Margarida Balseiro Lopes disse que "é preciso resolver os problemas técnicos", porque "houve vários constrangimentos" e que estão a ser feitos testes para melhorias na plataforma para a emissão dos cheques-livros.

De acordo com a nota explicativa sobre o Orçamento do Estado de 2026 para a área da Cultura, a segunda edição do programa cheque-livro terá um orçamento de 2,3 milhões de euros.

A primeira edição do programa cheque-livro decorreu até 15 de julho, tendo sido emitidos mais de 47 mil vales, com uma taxa de execução de 20%, de acordo com dados preliminares da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) divulgados em julho.

Em julho, no encontro Book 2.0 promovido pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Margarida Balseiro Lopes admitiu que teria de ser feito "um esforço maior para divulgar esta medida, para que chegue a mais jovens, em mais lugares, de norte a sul do país".

Margarida Balseiro Lopes falava no parlamento no âmbito da apreciação na especialidade da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2026, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.