Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam confirmados para a 2.ª edição do Mateus Fest

Os organizadores informam também que em breve vai ser anunciado o artista internacional e que será cabeça de cartaz.







O Mateus Fest acontece a 29 de agosto, em Viseu, e para além dos espetáculos vive-se, nesse dia, um verdadeiro espírito festivaleiro no recinto, com diversas atividades.







Pedro Alves, presidente da Viseu Marca, entidade organizadora, refere que “Este festival é pensado especialmente para os mais jovens e veio colmatar uma lacuna que existia no interior do país, onde não havia um festival com estas características, capaz de dar resposta ao que o público mais novo pede e procura. Permite captar novos públicos e dar novos atrativos aos muitos turistas e jovens emigrantes que visitam a região de Viseu nos meses de verão”.





O festival integra a programação da Feira de São Mateus, que este ano decorre entre os dias 07 de agosto e 21 de setembro.





Os bilhetes já estão à venda e no lançamento oficial da bilheteira online, com abertura do 1.º lote, há uma campanha promocional e limitada a um preço de 15€ para o bilhete geral do festival, exclusivamente nos sites do Mateus Fest e Feira de São Mateus.