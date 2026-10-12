Vaticano apresenta Trienal em Lisboa para relançar a empatia através da arte

Cláudia Almeida – RTP Antena 1





O papa Leão XIV afirma, na Encíclica "Magnifica Humanitas", que as chamadas inteligências artificiais "podem simular empatia ou compreensão, mas não compreendem aquilo que produzem, porque não habitam o horizonte afetivo, relacional e espiritual em que o ser humano se torna verdadeiramente sábio."





A Trienal de Arte das Universidades Católicas pretende aprofundar, no espaço público, este debate em torno da salvaguarda da dimensão humana.



Depois das inaugurações no Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Bogotá, Boston e Milão, é a vez da capital portuguesa esta segunda-feira.A exposição em Lisboa fica patente em três espaços: Universidade Católica, Museu do Chiado e Espaço Brotéria, até meados de dezembro.