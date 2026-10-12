Cultura
Vaticano apresenta Trienal em Lisboa para relançar a empatia através da arte
Relançar a empatia através da arte é a proposta do Dicastério da Cultura e Educação do Vaticano que envolve sete universidades católicas em três continentes. Lisboa também integra esta Trienal da Arte, que leva a assinatura do Cardeal Tolentino Mendonça.
Depois das inaugurações no Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Bogotá, Boston e Milão, é a vez da capital portuguesa esta segunda-feira.Cláudia Almeida – RTP Antena 1
A exposição em Lisboa fica patente em três espaços: Universidade Católica, Museu do Chiado e Espaço Brotéria, até meados de dezembro.
O papa Leão XIV afirma, na Encíclica "Magnifica Humanitas", que as chamadas inteligências artificiais "podem simular empatia ou compreensão, mas não compreendem aquilo que produzem, porque não habitam o horizonte afetivo, relacional e espiritual em que o ser humano se torna verdadeiramente sábio."
A Trienal de Arte das Universidades Católicas pretende aprofundar, no espaço público, este debate em torno da salvaguarda da dimensão humana.
A exposição em Lisboa fica patente em três espaços: Universidade Católica, Museu do Chiado e Espaço Brotéria, até meados de dezembro.