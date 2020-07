Velório de Luís Filipe Costa a partir das 17 horas na SPA

"Por vontade de Luís Filipe Costa e da sua viúva, Isabel Medina, o corpo do autor será velado hoje, a partir das 17:00, na sala-galeria Carlos Paredes, no edifício 2 da SPA, em conformidade com as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde para atos desta natureza", refere a SPA, num comunicado hoje divulgado.

O funeral está marcado para quarta-feira. Nesse dia, "o corpo de Luís Filipe Costa, sem cerimónia religiosa, sairá das instalações da SPA para o crematório do Alto de São João, às 15:00".

A SPA recorda que Luís Filipe Costa "parte da casa a que esteve ligado desde os anos 1950, em que foi secretário da Direção a partir do final de setembro de 2003 e em que recebeu o prémio de Consagração de Carreira e o prémio Igrejas Caeiro pelo seu trabalho na rádio".

O jornalista, radialista e realizador Luís Filipe Costa, voz da revolução do 25 de Abril na rádio e autor de mais de 30 telefilmes de ficção, morreu na terça-feira, aos 84 anos.

Com carreira profissional iniciada como radialista e ator na Emissora Nacional, entrou depois para o Rádio Clube Português (RCP), onde veio a reformular o modelo de noticiários, existente até então na rádio portuguesa, subordinado à censura da ditadura, e a ler os comunicados do Movimento das Forças Armadas, na Revolução do 25 de Abril.

Da rádio passaria para a RTP, onde trabalhou como argumentista e realizador, com um currículo de mais de 30 telefilmes e séries, como "A Borboleta na Gaiola", "Morte D´Homem", "Arroz Doce" e "Esquadra de Polícia".

Nascido a 18 de março de 1936, em Lisboa, Luís Filipe Costa foi também ator e encenador, e assinou os romances "A Borboleta na Gaiola" e "Agora e na Hora da sua Morte".

Foi condecorado a 25 de abril de 2011 com o Grau de Comendador da Ordem da Liberdade.