Vencedor do Prémio LeYa é conhecido hoje

O Prémio LeYa é o maior prémio literário para romances inéditos em língua portuguesa, e este ano contou com o concurso de 218 originais, oriundos de Portugal, Alemanha, Brasil, Espanha, Holanda, Reino Unido, Japão, Moçambique e Polónia. Para a atribuição do prémio, a autoria dos romances é desconhecida, e o nome do vencedor, que permanece selado, apenas é conhecido depois de tomada a decisão.A escritora e poeta angolana Ana Paula Tavares, a jornalista, escritora e crítica literária portuguesa Isabel Lucas, o editor, jornalista e tradutor brasileiro Paulo Werneck, os professores Lourenço do Rosário, fundador e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo, e José Carlos Seabra Pereira, da Universidade de Coimbra, assim como o escritor português Nuno Júdice são os outros elementos do júri.Atribuído desde 2008, o prémio distinguiu 10 obras inéditas, de autores de Portugal, Brasil e Moçambique, não tendo sido entregue em três edições por decisão do júri, devido a falta de qualidade dos originais. Em 2020 foi adiado, por causa da pandemia. Gabriela Ruivo Trindade, com o romance “Uma Outra Voz”, foi a única escritora distinguida até ao momento.No ano passado, o Prémio LeYa foi atribuído a “As Pessoas Invisíveis”, de José Carlos Barros.