Vencedora de Prémio Literário Glória de Sant´anna destaca multiculturalidade na poesia

"É um prémio de grande prestígio que tem o nome de uma grande autora que foi extremamente prolífera e que teve a experiência de viver em dois continentes diferentes, experiência pela qual eu estou também a atravessar", disse a autora, de 31 anos, à agência Lusa, em Pequim.

Licenciada em Estudos Orientais pela Universidade do Minho e Mestre em Estudos Interculturais pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Tianjin, Sara F. Costa vive na capital chinesa há um ano.

Entre 2008 e 2010, viveu em Tianjin, cidade portuária do norte da China.

"A poesia é sempre um assunto do íntimo mas que tenta transpor esse intimismo para a universalidade dos sentimentos comuns", descreveu.

"Estar aqui em Pequim é inevitavelmente uma fonte de inspiração", notou. "Há muita poesia na multiculturalidade".

Sara F. Costa, que já tinha integrado a lista final na edição de 2017 do Prémio, com o livro "O Movimento Impróprio do Mundo", venceu este ano com a obra A Transfiguração da Fome, da editora Labirinto.

"A maior parte dos autores que chegaram à lista final são autores que admiro há muito tempo e é para mim um enorme prazer poder divulgar a minha poesia, também, junto deles", explicou.

O prémio será entregue no dia 25 de maio, na Capela de São Gonçalo, em Válega, no concelho de Ovar (Aveiro). A autora receberá uma gravura original de um retrato de Glória de Sant`anna, obra de Rui Paes.

O Prémio Literário Glória de Sant`anna é um galardão internacional de poesia em memória da poeta Glória de Sant´anna. O valor de 3.000 euros é atribuído ao autor do melhor livro de poesia em língua portuguesa editado no ano corrente.

O prémio é organizado pelo Grupo de Ação Cultural de Válega, em colaboração com a família de Glória de Sant´anna e entidades patrocinadoras.