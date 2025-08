Venda do Coliseu do Porto à Igreja Universal do Reino de Deus travada há 30 anos

Uma das imagens que ficou registada na memória foi a de Pedro Abrunhosa acorrentado às grades do Coliseu.Três décadas depois, a jornalista Sara Araújo de Almeida foi tentar perceber de que forma é que a Associação Amigos do Coliseu recorda este acontecimento histórico.Para celebrar os 30 anos, o Coliseu do Porto vai lançar um livro que conta a história de tudo o que aconteceu naquele verão quente de 1995. Mas também um concerto em outubro com todos os artistas que ajudaram o Coliseu.





Reportagem da jornalista Andrea Neves, da RTP, da manisfestação popular em defesa do espaço cultural no Porto.