Foto: Câmara Municipal de Lisboa

A companhia apresenta-se no palco do recém-inaugurado Teatro Variedades com o espectáculo "Vento Forte". É uma peça escrita por Jon Fosse, que no ano passado venceu o Prémio Nobel da Literatura. É agora colocada em cena pelos Artistas Unidos, até 22 de Dezembro.



Os Artistas Unidos trabalham há vários anos textos do dramaturgo Jon Fosse.