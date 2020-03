Versão em indonésio de livro sobre influência portuguesa na Indonésia lançado em Jacarta

"É uma tradução para indonésio do livro editado em 2008 em português, mas com acréscimos substanciais. A revisão do conteúdo, mais capítulos, algumas mudanças e muitos acrescentos", contou à Lusa Joaquim Magalhães de Castro.

O investigador e historiador, que vive atualmente entre Portugal, Macau e Indonésia, continua a investigar uma influência que, explicou, se espalha por todo o arquipélago, com sinais no património, mas também na sociedade e na cultura, incluindo musical.

"Tenho continuado a fazer trabalho de investigação. A indonésia é um arquipélago muito vasto e a nível de património de origem portuguesa tem muito para descobrir", referiu.

"Quando publiquei o livro em 2008, ficou muito trabalho por fazer. Na prática peguei só no fio da meada. Agora, que vivo parte do meu tempo aqui, estou a continuar esse trabalho", referiu.

Magalhães de Castro refere que na Indonésia, como ocorre em Marrocos, há uma tendência para "tudo o que é antigo ser atribuído aos portugueses", com a tradição oral, ainda que a carecer de comprovação por outros métodos, a ser um dos canais para chegar à origem real.

"Há sempre que ter algum cuidado com essa tradição oral, mas eu sou adepto do mote de que não há fumo sem fogo. E por isso há que estar atento a essa tradição oral, porque muito do que foi escrito perdeu-se e muito nunca foi sequer escrito", explicou.

Ainda que nas escolas a imagem dada sobre a presença histórica dos portugueses "seja negativa" -- Portugal nunca colonizou o arquipélago mas acaba por ser englobado na ação dos holandeses -- Magalhães de Castro insiste numa visão de prestigio que se mantém sobre Portugal e os portugueses.

"O nome Portugal e português aparece, por exemplo, em muitos grupos de motards, em Semarang, Bandung ou noutros locais. No foro popular o termo `portuguis` é sinal de algum prestigio", referiu.

Um exemplo da influência portuguesa é na música onde a musicalidade portuguesa, incluindo do fado, tem ecos nos estilos musicais dangdut e krocong ou se nota na proliferação do cavaquinho, o juk em indonésio.

Entre as experiências que mais o tocaram, Magalhães de Castro refere o caso da comunidade de lusodescendentes - os mata-biru, ou olho-azul - em Lamno, na província de Aceh, que foi dizimada pelo tsunami de 2005.

O historiado visitou a região antes do tsunami e explica que apesar de muitos dos residentes terem sido mortos a descendência acaba por continuar porque muitos indonésios, especialmente entre empresários e outros da elite indonésia, foram ali buscar `noivas`, por serem consideradas especialmente bonitas.

Agora a editora do livro, o grupo Kompas-Gramedia, quer fazer mais conteúdos tendo como ponto de partida o livro.

O objetivo do historiado é publicar um novo livro, em português, com os resultados mais recentes das suas investigações.

A sinopse do livro descreve-o como uma combinação entre "o melhor da narrativa de viagens com uma aventura em busca de uma herança com séculos de existência", feita 500 anos depois de os primeiros portugueses terem chegado às ilhas Molucas.

Uma viagem de "contornos e sabores exóticos com o objetivo de seguir o rasto dos antepassados no arquipélago indonésio"

Tendo como inspiração a obra "Influência Portuguesa na Indonésia" do embaixador Antonio Pinto da França, o Mar das Especiarias (Lautan Rempah, em indonésio) é o retrato de uma extensa viagem por vários pontos do país, desde as Flores -- onde a influência portuguesa é mais extensa -- até à região de Aceh onde o Tsunami de 2005 dizimou uma das comunidades com fortes ligações a Portugal.

Património físico, documentos e a influência na música e na própria língua - há centenas de palavras de origem portuguesa no indonésio - o livro retrata a fusão de duas culturas que permanece ainda hoje.

O lançamento de terça-feira conta com a presença do autor, do embaixador português em Jacarta, Rui Carmo, e com os responsáveis do grupo editorial Kompas-Gramedia.