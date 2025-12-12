Versão portuguesa de "Aquarius/Let the sunshine in" encerra episódio de "Pluribus"

De acordo com a editora Sony Music Portugal, num comunicado hoje divulgado, "ao pedido de uma `cover` em português do tema, MARO e Ana Moura responderam com esta extraordinária versão, adaptada por MARO & NASAYA e vozes de ambas as artistas, numa roupagem que se enquadra perfeitamente na visão de Vince Gilligan".

A cantora MARO partilhou nas redes sociais um vídeo no qual é possível ouvir-se um excerto da canção, que encerra o sétimo episódio da série de Vince Gillian, criador também de "Breaking Bad" e "Better Call Saul".

"Aquarius/Let the sunshine in" foi originalmente composto em 1967, para o musical "Hair".

A editora discográfica refere que o tema, que atualmente pode ser ouvido apenas na plataforma de `streaming`, irá integrar a banda sonora da série, com edição prevista para breve.

A série "Pluribus" estreou-se em 07 de novembro deste ano e, desde então, tem sido disponibilizado um episódio por semana, à sexta-feira.

O nono e último episódio da primeira temporada é disponibilizado em 26 de dezembro.

Pouco depois da estreia da série, a Apple TV anunciou que haverá uma segunda temporada, mas as filmagens ainda não começaram.

Na sinopse disponível na plataforma de `streaming` lê-se que em "Pluribus", "a pessoa mais triste do mundo tem de salvar o mundo da felicidade".

"Pluribus" conta com duas nomeações para os Globos de Ouro, cujos vencedores serão conhecidos em 11 de janeiro: Melhor Série de Drama e Melhor Atriz de Série de Drama (Rhea Seehorn).