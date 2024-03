Versão Winnie-the-Pooh assassino psicopata eleito pior filme de 2023

Com um orçamento inferior a 250.000 dólares, "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" causou tanto alarido no ano passado que suscitou ameaças de morte por parte de indignados fãs do simpático ursinho e do leitão Piglet.

Embora as aventuras de Winnie e dos seus companheiros - Piglet, Eeyore e Tigger - tenham sido licenciadas à Disney durante décadas, a proteção legal dos primeiros livros de Alan Milne, o escritor inglês "pai" do pequeno urso, publicados em 1926, já expirou.

A personagem original caiu assim no domínio público, permitindo esta adaptação de pesadelo.

Embora tenha conseguido criar um burburinho ao apoderar-se do ursinho de peluche, o filme de terror foi agora marcado com o selo da infâmia, atribuído oficialmente pelos Razzies, que premeiam o que de pior se faz na indústria cinematográfica, numa paródia aos Óscares de Hollywood.

Não só foi eleito o pior filme do ano, como também ganhou os prémios de pior realizador e pior argumento.

Trata-se de um recorde de mediocridade, mas que dificilmente envergonhará o realizador Rhys Frake-Waterfield. O seu filme arrecadou quase cinco milhões de dólares, depois de ter sido lançado em todo o mundo graças à controvérsia que gerou. E a sequela já está prevista para o próximo mês.

No ano passado, Frake-Waterfield disse à AFP que também estava a pensar em fazer filmes de terror baseados nos livros das personagens Bambi e Peter Pan.

Os Razzies foram criados em 1981 para gozar com a cultura de autossatisfação de Hollywood. São anunciados todos os anos na véspera dos Óscares.

Este ano, o ator Jon Voight ganhou o prémio de pior ator pelo thriller "Mercy". Megan Fox foi eleita a pior atriz pelo filme de terror "Johnny & Clyde".