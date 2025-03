"Viagem a Lisboa". Um jantar de família com traumas do colonialismo e dos retornados na ementa

Com estreia marcada para 05 de abril, em Gouveia, no primeiro de dez espetáculos que o grupo apresentará em várias salas do país, esta viagem aborda os conflitos geracionais, as tensões entre o passado e o presente e as marcas deixadas pelo colonialismo nas relações familiares.

Rita Morais, que criou a peça, com Joana Cotrim, a partir de um texto de Isabel Figueiredo, disse à Lusa que os protagonistas são "uma família de retornados de África, de Moçambique, que carrega este passado colonial e todo este processo de chegada a Portugal depois do 25 de Abril".

Uma história que Rita Morais vivenciou, pois é filha de retornados. O casal em questão tem três filhos e uma delas tem um namorado afrodescendente, que cria tensão e ativa memórias de um passado ainda com feridas por sarar.

Curiosamente, ressalvou, o namorado moçambicano também é retornado, tendo reconstruído a sua vida em Portugal após a independência.

"Estas figuras dos pais e do namorado são as três figuras de retornados e todas elas estão numa zona de limbo entre serem os opressores, que estiveram nas colónias, mas que depois acabam por ser um pouco vítimas, quando chegaram a Portugal", disse.

Para Rita Morais, "a relação entre estes pais e estes filhos, entre estas personagens todas, na verdade, está sempre nesta tensão entre o que é que sentimos e o que é que pensamos, porque muitas vezes este choque geracional alimenta-se disso".

E dentro da própria família, nomeadamente os três filhos, há quem pense de uma maneira em relação ao tema e quem tenha outra forma de ver completamente diferente.

Já os pais, "não conseguem libertar-se do seu trauma muito pessoal", o que os transforma num exemplo de como "a ideia de a história universal e a história primária, derivada de cada um, muitas vezes estão distantes".

"Viagem a Lisboa" estreia a 05 de abril no Teatro-Cine de Gouveia. Seguem-se espetáculos em Pombal, Vila do Conde, Idanha-a-Nova, Leiria, Guimarães, Lisboa, Paredes de Coura e Fafe.

Fazem parte do elenco Fernando Nobre, João Pedro Vaz, Joana Cotrim, Miguel Nunes, Mónica Garnel e Rita Morais. Além da direção criativa de Joana Cotrim e Rita Morais, a peça tem cenografia e figurinos de João Telmo.