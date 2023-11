Viagem aos mundos de Dalí

É uma viagem futurista pela mente e pela obra do pintor catalão. A mostra imersiva incide sobre a vida, a mente e a obra de Salvador Dalí, percorrendo mais de 150 obras originais e perspetivas que refletem o seu pensamento, desconhecidas do grande público, recorrendo a projeções de grande formato, instalações interativas, hologramas e realidade virtual.





A exibição ocorre na Immersivus Gallery Lisboa, no Museu da Água-Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras.





As visitas decorrem de terça a sexta-feira, entre as 16h30 e as 19h, e ao sábado e ao domingo, entre as 15h30 e as 19h.





Os preços dos bilhetes variam entre 8 e 15 euros, mas de 9 a 12 de novembro têm o valor fixo de 10 euros.