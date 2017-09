Viagem literária segue os passos de Antero de Quental entre Coimbra e o Buçaco

Lusa18 Set, 2017, 18:11 | Cultura

Intitulada "Antero de Quental, entre Coimbra e Buçaco", a viagem literária será a primeira de uma série que prestará homenagem a outros escritores ligados à região de Coimbra, como Fernando Namora (Condeixa-a-Nova), Carlos Oliveira (Cantanhede), Jorge de Sena (Figueira da Foz) ou Vitorino Nemésio (Penacova).

"A ideia é criar condições para um diálogo entre a literatura, o património, a gastronomia e as riquezas naturais de uma região que tem como centro Coimbra", explicou hoje Carlos Coelho, do Fila K, durante uma conferência de imprensa na Mata do Buçaco, palco da viagem literária de domingo.

A iniciativa conta com o apoio da Fundação Mata do Buçaco, que agradeceu ao Cineclube "o esforço na divulgação de uma mata que esteve esquecida durante muitos anos".

O texto que Eça de Queirós escreveu para homenagear Antero, incluído na coletânea "In memoriam", servirá de guião para a viagem literária, que começa às 10:00 de domingo no Parque Manuel Braga, em Coimbra, junto ao busto do autor de Odes Modernas.

Dali, os participantes seguem para a estação Nova de Coimbra da CP, onde tomarão o comboio direto para o Luso. A viagem será animada pela declamação de sonetos de Antero por atores da Companhia de Teatro Bonifrates e por uma intervenção do professor universitário António Pedro Pita, ex-diretor regional de Cultura do Centro.

Na Mata do Buçaco, os participantes visitarão alguns dos pontos ligados à história de Antero, que ali se refugiava durante o seu tempo de estudante de Coimbra. As visitas serão sempre orientadas e acompanhadas por atores que irão declamar e representar textos de Antero.

"Acreditamos no sucesso da iniciativa e esperamos organizar outras viagens literárias com autores ligados a esta região", avança Gonçalo Barros, da direção do Cineclube.

A inscrição na viagem literária custa dez euros, inclui viagem de comboio e almoço e pode ser feita através do "email" viagensliterarias.pt@gmail.com