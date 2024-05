Viagens pela Música de Língua Portuguesa vai inaugurar cooperação CPLP com Ibermúsicas

Assinado à margem do encontro da CPLP com os seus observadores consultivos, que decorreu hoje na sede da organização, em Lisboa, o acordo, que envolve ainda a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) e a Direção-Geral das Artes -- entidades responsáveis pela implementação do Ibermúsicas no Brasil e em Portugal, respetivamente -, visa fomentar o intercâmbio dos agentes culturais e artísticos dos Estados de língua portuguesa e dos Ibero-Americanos que integram o programa.

"O objetivo do presente protocolo de cooperação é a construção de pontes de cultura e cooperação entre a América Latina, a Europa, a África e o Sudeste Asiático, conferindo-lhe um caráter multilateral e pluricontinental que reduza as distâncias físicas entre os países que têm a língua portuguesa como património cultural", lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

A primeira ação prevista é a realização de "um projeto especial, delineado a partir de entendimentos entre Brasil e Portugal" e que pretende "assegurar a mobilidade artística dos músicos, investigadores, compositores e outros agentes culturais ligados à música de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste".

O projeto já recebeu a validação do Conselho Intergovernamental do Ibermúsicas e intitula-se "Viagens pela Música de Língua Portuguesa", refere-se no acordo.

As partes salientam, no preâmbulo do protocolo, que, na área da cultura, "importa estabelecer uma ampla cooperação que aponte à internacionalização dos artistas na região Ibero-Americana e dos artistas dos países da CPLP", destacando os laços de união que emergem da diversidade musical dos países de língua oficial portuguesa.

O Ibermúsicas é um Programa de cooperação Ibero-Americana para a Música, integrado até agora por 15 países (Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Portugal), abrindo as suas atividades, com este protocolo, aos Estados membros da CPLP.

Na reunião de hoje foi assinado um outro protocolo entre a CPLP e a Fundação Universitária Ibero-Americana (Funiber), visando a realização de programas e projetos de cooperação "nos âmbitos do Ensino Superior, da Ciência, da Cultura, e da promoção do desenvolvimento económico nos países pertencentes à CPLP, impulsionando, de igual forma, uma maior colaboração com o conjunto de nações de língua espanhola".

Além de redes de cooperação, o acordo visa alcançar "o reconhecimento mútuo e internacional das habilitações académicas conferidas por Instituições de Ensino Superior" dos países envolvidos e promover a partilha de recursos didáticos e pedagógicos.

A criação de condições para mobilidade de estudantes, docentes, investigadores, quadros técnicos e gestores das Instituições de Ensino Superior e de Investigação, o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, a implementação de programas conjuntos de formação graduada e pós-graduada e de investigação no espaço de língua portuguesa e espanhola, assim como a realização de trabalhos de divulgação científica nas escolas dos diferentes países para desenvolver a cultura científica, são outras ações previstas no acordo.