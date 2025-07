O coreógrafo e encenador Victor Hugo Pontes é o novo diretor artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, selecionado em concurso internacional que teve 17 candidaturas.

Em comunicado, o TNSJ avança que Victor Hugo Pontes foi o candidato escolhido para assumir funções de diretor artístico do teatro para o quadriénio de 2025/2028.



O concurso internacional teve 17 candidaturas no total e cinco propostas chegaram à fase final de entrevistas.



A decisão do júri foi unânime, tendo sido considerado, na base da decisão, o reconhecimento de que Victor Hugo Pontes “é um artista com um percurso consistente e vibrante, reconhecido nacional e internacionalmente”.